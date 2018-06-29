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  29 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Студентка приехавшая на каникулы в Истаравшан погибла под колесами машины

CA-NEWS (TJ) - Cтудентка второго курса Таджикского государственного медицинского института, которая приехала из столицы на каникулы домой, в Истаравшан, 26 июня погибла под колесами машины.

ДТП произошло в минувшую среду: водитель автомашины марки «Мерседес-Бенс» 31-летний Махмуд Шорахимов, житель Истаравшана, совершил наезд на девушку напротив местной центральной больницы. В результате 18-летняя Умеда Мухаммадиева погибла при доставлении в больницу, сообщили «Азия-Плюс» в управлении МВД Согдийской области.

Начато следствие по данному факту.

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