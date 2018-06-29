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  29 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе состоялся семинар по иницативе прозрачности в добывающих отраслях

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 28 июня состоялся семинар для членов совета инициативы прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО) Таджикистана, сообщает пресс-служба министерства финансов РТ.

Семинар проходил на тему «Итоги выполнения исправительных действий, рекомендованных международным правлением инициативы прозрачности в добывающей отрасли – выявленные пробелы и пути решения».

Семинар был проведен в рамках проекта «Подготовка к валидации процесса ИПДО в Таджикистане», реализуемого общественной организацией «Джахон» в рамках деятельности Коалиции ОГО РТ «Прозрачность для развития».

Целью семинара являлось повышение осведомлённости членов совета, состав которого на половину обновился, о процессе реализации (ИПДО) в Таджикистане, требованиях стандарта ИПДО, об итогах валидации первого национального отчета ИПДО, о рекомендациях международного правления ИПДО, об итогах их выполнения и отражения в контекстуальной части второго национального отчета ИПДО за 2015-2016 годы.

В ходе семинара участников проинформировали об оценке хода исправительных действий рекомендованных международным правлением ИПДО, о данных второго национального отчёта страны по реализации инициативы в 2015-2016 годах, об обзоре существующих практик социальных (квазифискальных) расходов компаний в сфере добывающей отрасли и их учета в местных бюджетах регионов Республики Таджикистан, а также практики выдачи лицензий.

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