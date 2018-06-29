Авиакомпания Узбекистана запустит регулярный рейс Ташкент-Джидда

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан запустит рейся из ташкента в Джидду с учетом обеспечения удобных стыковок с рейсами Ташкент-Куала-Лумпур-Ташкент для перевозки туристов из стран Юго-восточной Азии в РУз по программе паломнического туризма.

На днях в дирекции Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» состоялась встреча делегаций авиакомпании и Государственного комитета по развитию туризма Республики Узбекистан. На встрече также присутствовали туроператоры, непосредственно занимающиеся привлечением туристов по программе «Зиерат-туризм», сообщили в пресс-службе НАК.

В ходе переговоров обсуждена концепция дальнейшего развития «зиерат-туризма» в стране, роль национального авиаперевозчика в данном вопросе, а также возможность открытия регулярных рейсов по маршруту Ташкент-Джидда-Ташкент.

По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшей проработке вопроса ввода регулярных рейсов НАК по маршруту Ташкент-Джидда-Ташкент с частотой один раз в неделю начиная с зимней навигации 2018-2019 годов. Рейсы на комфортабельных авиалайнерах Boeing 767, 787 Dreamliner будут планироваться с учетом обеспечения удобных стыковок с рейсами Ташкент-Куала-Лумпур-Ташкент для перевозки туристов из стран Юго-восточной Азии в Узбекистан по программе паломнического туризма.