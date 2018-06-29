Посол Австралии выразил заинтересованность в развитии горнодобывающих предприятий в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Председатель подкомитета парламента (ВГХ) по бюджетным расходам, депутат З.Нарантуяа приняла 29 июня чрезвычайного и полномочного посла Австралии в Монголии Жона Лантрига по его просьбе, передает Montsame.

В начале встречи посол Жон Лантриг подчеркнул, что правительство Австралии заинтересовано в расширении сотрудничества с Монголией в горнорудной области и особо поддерживает взаимодействие в развитии горноперерабатывающих предприятий по производству конечной продукции из горнорудного сырья путём их создания в Монголии. Затем он представил депутату З.Нарантуяа сопровождавшего его на встрече старшего экономиста корпорации финансирования и страхования экспорта Австралии (EFIC) Кассандру Винзенриэ.

EFIC является крупной финансовой организацией Австралии, инвестировавшая $150 мл. в проект «Оюу толгой». Кассандра Винзенриэ сообщила, что приехала в Монголию с целью получения расширенной информации об экономическом положении страны и ознакомления с ситуацией, связанной с инвестицией корпорации в проекте.

Депутат З.Нарантуяа, со своей стороны, проинформировала представителей австралийской стороны с текущим состоянием экономики, а также с положительными результатами, достигнутыми в рамках программы расширенного финансирования, которую правительство Монголии осуществляет совместно с Международным валютным фондом. Несмотря на достижение определенных результатов, резкое увеличение внешнего займа не позволяет добиваться существенных изменений в структуре национальной экономики, зависящей от горнорудной отрасли.

«Эффективное осуществление крупных проектов является важной задачей, которую непременно должно решить правительство Монголии», - отметила депутат и сообщила, что парламент (ВГХ) также рассматривает вопрос о мерах по реализации проекта «Эрдэнэс Таван тоглой».

«Споры, связанные с проектом «Оюу толгой» до сих пор окончательно не разрешены, что становится препятствием для правительства Монголии в сотрудничестве с инвесторами во многих других проектах», - подчеркнула член парламента З.Нарантуяа и выразила надежду на то, что парламентская рабочая группа в результате оценки и проверки существующего спорного вопроса в короткие сроки вынесет объективные заключение и предложения.