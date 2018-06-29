Путин посмертно наградил деда президента Туркменистана медалью «За отвагу»

CA-NEWS (TM) - В соответствии со специальным Указом президента России Владимира Путина дед президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова – Бердымухамед Аннаев (на фото в первом ряду в центре в очках) за личное мужество, храбрость и отвагу, проявленные при защите Отечества и исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны, награждён медалью «За отвагу». Об этом, как сообщает пресс-служба туркменского лидера, на состоявшемся 28 июня заседании правительства рассказал секретарь Госсовета безопасности, министр национальной безопасности Яйлым Бердиев.

Бердымухамедов выразил главе России искреннюю благодарность за высокую награду, присуждённую его деду.

Эта награда, отметил он, является знаком огромного уважения к нашим землякам – отважным воинам, сражавшимся на фронтах Второй мировой войны и отдавшим свою жизнь за мир и покой на всей земле.

Бердымухамед Аннаев родился в селе Ызгант, Геоктепинского района (Туркменской ССР). Работал сельским учителем, директором начальной школы. Сражался во время Великой Отечественной войны в составе 748 стрелкового полка, воевавшего на втором Украинском фронте и вернулся с фронта инвалидом II группы. После возвращения домой продолжил работать в школе. Погиб во время Ашхабадского землетрясения 1948 года.

1 сентября 2009 года была открыта средняя школа № 27 имени Бердымухамеда Аннаева и установлен памятник в селе Ызгант, в церемонии открытия школы принял участие отец президента Туркменистана Мяликгулы Бердымухамедов.

В октябре 2012 года драматический театр Туркменистана поставил спектакль по мотивам книги президента Гурбангулы Бердымухамедова о своем деде «Имя доброе нетленно».