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  29 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане уволены более тысячи налоговиков

CA-NEWS (UZ) - Государственный налоговый комитет Узбекистана уволил 1245 сотрудников, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ГНК в четверг.

Это связано с упразднением Главного управления профилактики правонарушений в сфере розничной торговли и оказания услуг и его территориальных подразделений.

Закрытие управления было предусмотрено постановлением президента Узбекистана от 26 июня о мерах по совершенствованию деятельности органов государственной налоговой службы «в целях исключения коррупционной составляющей».

Несколько дней назад в социальных сетях распространилось специальное поручение первого зампредседателя ГНК Бехзода Мусаева о временном полном запрете с 26 июня налоговых проверок субъектов предпринимательства, вмешательства налоговых органов в их деятельность и даже общения с субъектами предпринимательства. В пресс-службе подтвердили подлинность поручения.

«Мы прекратили все проверки, чтобы не было коррупции, чтобы уволенные сотрудники не вышли на контакт с предпринимателями. Бывшие сотрудники могут обещать предпринимателям, что никто не будет их проверять полгода-год. Поэтому мы официально объявляем, что никто не имеет права проверять и вмешиваться в деятельность предпринимателей», — отметили в пресс-службе ГНК.

В комитете призвали всех предпринимателей обращаться по телефону доверия 1198 при наличии информации о лицах, которые представляются сотрудниками налоговых органов и вмешиваются в деятельность предпринимателей, вымогая деньги или обещая «покровительство».

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