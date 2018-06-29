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  29 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Казахстана и госсекретарь США обсудили реализацию договоренностей Назарбаева и Трампа

CA-NEWS (KZ) - 28 июня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова с государственным секретарем США Майклом Помпео.

Как сообщает пресс-служба МИД, они с удовлетворением констатировали последовательную реализацию договоренностей, достигнутых в рамках официального визита президента Нурсултана Назарбаева в США в январе 2018 года. М.Помпео подчеркнул значимость визита казахстанского лидера и отметил, что президент США Дональд Трамп высоко оценивает достигнутые в Вашингтоне договоренности и развитие двустороннего партнерства с Казахстаном.

Собеседники обсудили вопросы развития расширенного стратегического партнерства РК и США, в частности, рассмотрели перспективы укрепления взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях. Рассмотрен график двусторонних контактов на различных уровнях, включая в рамках международных форумов.

К.Абдрахманов подтвердил свое приглашение государственному секретарю посетить Казахстан в удобное для него время.

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