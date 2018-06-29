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  29 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана и первый вице-премьер Узбекистана обсудили приоритеты сотрудничества

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял первого заместителя премьер-министра Узбекистана, председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» Ачилбая Раматова, сообщает 29 июня пресс-служба туркменского лидера.

Стороны обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества, располагающего солидным потенциалом в торгово-экономической сфере, транспортно-коммуникационном секторе, где перспективным видится также сложение усилий по возрождению Великого Шёлкового пути, в энергетике и других отраслях.

В этом контексте отмечалось наличие широких перспектив для дальнейшей активизации продуктивного взаимодействия, новый импульс которому придали договорённости, достигнутые на высшем уровне, в том числе по итогам государственного визита президента Туркменистана в Узбекистан в апреле нынешнего года. О поступательной динамике туркмено-узбекского партнёрства наглядно свидетельствуют и крепнущие прямые связи между регионами двух стран.

Была также подчёркнута важность стимулирования добрососедских гуманитарных контактов.

В завершение встречи первый заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Ачилбай Раматов поздравил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днём рождения и пожелал крепкого здоровья и новых выдающихся успехов.

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