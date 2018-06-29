Одну из звезд на небе назвали в честь таджикской поэтессы Зульфии Атои

CA-NEWS (TJ) - Одну из звезд на небе назвали в честь народного поэта Таджикистана Зульфии Атои, сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

Данный подарок поэтессе преподнесли к ее дню рождения. Лондонский центр изучения небесных тел зарегистрировал звезду под номером 25290 415 по имени Зулф.

Звезда расположена в созвездии «Близнецов» (лат. Gemini), расположенном в северном полушарии неба. Наилучшие условия видимости в декабре-январе.

Она является автором 11 сборников стихотворений, таких как: «Джихоз» (Приданое, 1972), «Дидор» (Встреча, 1980), «Духтари даре» (Дочи реки, 1986), «Ишки як зан» (1992), «Зульфи парешон» (Распущенные волосы) в двух томах (2002) и других.