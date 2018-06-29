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  29 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане за выброшенный мусор из автомобилей оштрафуют до $65

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане будет значительно увеличен размер штрафа для водителей и пассажиров любых транспортных средств за мусор из окон.

Если раньше за выбрасывание мусора из транспорта в несанкционированных местах виновные должны были уплатить от 17 224 до 86 120 сумов ($2-$11), то вскоре сумма штрафа будет составлять от 86 120 до 516 720 сумов ($11-$65).

Проект закона «находится в обсуждении на портале regulation.gov.uz.

Будут пересмотрены и другие меры наказания для узбекистанцев, выбрасывающих мусор в неположенном месте. Рядовым гражданам придется в этом случае уплатить от одной второй до трех минимальных размеров заработной платы- МРЗП ($11-$65), должностным лицам - от трех до пяти МРЗП ($65-$109). При повторном нарушении, совершенном в течение года, граждане заплатят от $65 до , а должностные лица - от $109 до $220.

Штрафовать будут и за транспортировку твердых и жидких бытовых отходов на неспециализированном автомототранспорте. В виде исключения будет разрешена перевозка крупногабаритных бытовых и строительных отходов, а также растительного мусора.

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