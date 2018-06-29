На выставке вооружения и военно-технического имущества в Астане подписаны контракты на $900 млн

CA-NEWS (KZ) - На международной выставке вооружения и военно-технического имущества «KADEX-2018» в Астане подписаны контракты на более $900 млн. Об этом стало известно на встрече министров иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова и оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбута Атамкулова по усилению взаимодействия по продвижению экспорта казахстанской продукции и привлечению инвестиций.

Как сообщает пресс-служба МИД, ведомства обмениваются информацией, организуют презентационные мероприятия и проводят переговоры с потенциальными партнерами по проектам.

Проведенная 23-26 мая в Астане V Международная выставка вооружения и военно-технического имущества «KADEX-2018» отвечает заданным целям республики по диверсификации экономики. В выставке приняли участие 48 официальных делегаций из Франции, Испании, Италии, КНР, Японии, Израиля, ОАЭ, России, Турции и др. Свою продукцию представили более 335 компаний из 28 стран. Общая сумма соглашений и контрактов в области оборонно-промышленного комплекса, космической деятельности и кибербезопасности составила более $900 млн, что значительно превышает аналогичный показатель выставки «KADEX» 2016 года.