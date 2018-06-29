МВД России аннулировал вид на жительство задержанного за мошенничество казахстанского бизнесмена Жомарта Ертаева

CA-NEWS (KZ) - Генеральная прокуратура Казахстана принимает меры по экстрадиции экс-советника председателя совета директоров АО «РБК Банк» Жомарта Ертаева из России.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, по запросу ведомства 14 июня 2018 года Пресненский районный суд Москвы продлил избранную в отношении Ертаева меру пресечения в виде «домашнего ареста» до 8 ноября.

Также решением Главного управления МВД России по Москве от 6 июня 2018 года аннулирован вид на жительство в России, выданный Ертаеву в ноябре 2017 года.