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  29 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МВД России аннулировал вид на жительство задержанного за мошенничество казахстанского бизнесмена Жомарта Ертаева
Предыстория: Задержанный в Москве за мошенничество на $80 млн казахстанский банкир Ж.Ертаев хочет стать гражданином России

CA-NEWS (KZ) - Генеральная прокуратура Казахстана принимает меры по экстрадиции экс-советника председателя совета директоров АО «РБК Банк» Жомарта Ертаева из России.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, по запросу ведомства 14 июня 2018 года Пресненский районный суд Москвы продлил избранную в отношении Ертаева меру пресечения в виде «домашнего ареста» до 8 ноября.

Также решением Главного управления МВД России по Москве от 6 июня 2018 года аннулирован вид на жительство в России, выданный Ертаеву в ноябре 2017 года.

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