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  29 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Двое жителей пригорода Душанбе утонули в канале

CA-NEWS (TJ) - Тела двух жителей пригородной с Душанбе махалли Худжамбиёи поён (район Цемзавода), утонувших во время купания в канале, обнаружены и переданы родным для захоронения.

Двое мужчин - 13-летний подросток и 24-летний мужчина утонули вечером 28 июня во время купания в канале, берущем начало с Варзобской ГЭС, сообщила «Азия-Плюс» пресс-секретарь КЧС и ГО РТ Умеда Юсуфи.

Их тела были обнаружены сегодня утром спасателями комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана.

Как известно, по вышеназванному каналу жители столицу получают питьевую воду, и купание в нем категорически запрещено.

По данным КЧС, с начала года в водоемах, каналах и озерах Таджикистана утонули 54 граждан страны.

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