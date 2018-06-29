РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии будут построены новые железнодорожные линии

CA-NEWS (MNG) - Парламент Монголии одобрил проект внесения изменений и дополнений в приложение к постановлению ВГХ №32 «О государственной политике по отношению железнодорожного транспорта» от 2010 года, передает Montsame.

Таким образом, в указанное постановление парламента (ВГХ) включен ряд новых проектов по строительству железнодорожных линий, в частности, Зуунбаян-Ханги, Эрдэнэт-Овоот и Овоот-Арцсуурь.

Линия Зуунбаян-Ханги позволит повысить объем экспорта сырья в Китай, улучшить конкурентоспособность отечественных товаров и продукций на внешнем рынке, увеличить доходы от их продажи и снизить их себестоимость. Тем самым, эта железная дорога внесет значительный вклад в развитие и расширение экономики страны.

Линия Эрдэнэт-Овоот и её дальнейшее расширение до пограничного порта Арцсуурь будет построена согласно проекту «Строительство Северного железнодорожного коридора» в рамках реализации программы «Создание экономического коридора», согласованной между Монголией, Россией и Китаем в 2016 году.

Строительство основной железнодорожной линии «Эрдэнэт-Овоот» будет способствовать вводу в экономический оборот горнорудных продукций аймаков Хувсгул, Булган и Орхон в целях повышения экономической эффективности и сокращения транспортной нагрузки региона. Ожидается, что это станет основным фактором и толчком для экономического и социального развития Монголии.

Кроме того, в результате расширения основной линии до КПП «Арцсуурь», Монголия получит доступ к российской железнодорожной ветке Кызыл.

print
  • Замминистра Монголии выступил на открытии Чеджу-Форума в Южной Корее
  • В Алматы горят склады, для тушения пожара поднят вертолет
  • Чему учат детей в возрасте 10 лет в секретной школе основателя SpaceX и Tesla Илона Маска?
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×