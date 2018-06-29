В Монголии будут построены новые железнодорожные линии

CA-NEWS (MNG) - Парламент Монголии одобрил проект внесения изменений и дополнений в приложение к постановлению ВГХ №32 «О государственной политике по отношению железнодорожного транспорта» от 2010 года, передает Montsame.

Таким образом, в указанное постановление парламента (ВГХ) включен ряд новых проектов по строительству железнодорожных линий, в частности, Зуунбаян-Ханги, Эрдэнэт-Овоот и Овоот-Арцсуурь.

Линия Зуунбаян-Ханги позволит повысить объем экспорта сырья в Китай, улучшить конкурентоспособность отечественных товаров и продукций на внешнем рынке, увеличить доходы от их продажи и снизить их себестоимость. Тем самым, эта железная дорога внесет значительный вклад в развитие и расширение экономики страны.

Линия Эрдэнэт-Овоот и её дальнейшее расширение до пограничного порта Арцсуурь будет построена согласно проекту «Строительство Северного железнодорожного коридора» в рамках реализации программы «Создание экономического коридора», согласованной между Монголией, Россией и Китаем в 2016 году.

Строительство основной железнодорожной линии «Эрдэнэт-Овоот» будет способствовать вводу в экономический оборот горнорудных продукций аймаков Хувсгул, Булган и Орхон в целях повышения экономической эффективности и сокращения транспортной нагрузки региона. Ожидается, что это станет основным фактором и толчком для экономического и социального развития Монголии.

Кроме того, в результате расширения основной линии до КПП «Арцсуурь», Монголия получит доступ к российской железнодорожной ветке Кызыл.