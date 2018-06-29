В Самарканде после ряда публикаций спасли от сноса историческое здание

CA-NEWS (UZ) - Самаркандский областной суд 28 июня отменил решение городской администрации о выделении земельного участка компании Max Real Stroy Invest на улице Пушкина, на котором расположен дом, находящийся под защитой ЮНЕСКО. Об этом передает centralasain.org.



По словам секретаря Самаркандского областного суда, ранее городской суд вынес решение в пользу Max Real Stroy Invest, позволив данной компании продолжить строительные работы. "Теперь дом №3, расположенный по улице Пушкина, не будет снесен. Решение главы города о выделении компании Max Real Stroy Invest земельного участка, на котором расположен этот дом, утратило свою силу", – сказал секретарь.

По словам 44-летнего самаркандского предпринимателя Акмаля Узакова, являющегося владельцем данного исторического здания, недавний визит премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в Самарканд дал положительный результат.

– Это сработало в нашу пользу. Ранее суды действовали против нас. Мы проиграли в городском суде. Однако 28 июня областной суд вынес решение в нашу пользу. Я до сих пор не могу понять того, каким образом глава города разрешил строительной компании снести дом, построенный в 1906 году. В этом доме жил полководец Гай. Его история началась в Грузии. Владелец дома руководил типографией газеты «Большевик». Он участвовал в революции в Самарканде. Затем из Самарканда уехал на Урал. Там он воевал в армии Колчака, Жуков рос при нем. Этот человек был генералом. В 20-х годах прошлого века преподавал в Военной академии СССР, – говорит Акмаль Узаков.

Он говорит, что историческое здание по улице Пушкина построено из «николаевских кирпичей», каждый из которых занумерован. Однако он встревожен тем, что вырытые рядом с его домом котлованы могут навредить историческим объектам.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что глава Самарканда Фуркат Рахимов поручил остановить строительство 34 объектов в европейской части города, где расположены исторические здания, находящиеся под защитой ЮНЕСКО. 23 июня премьер-министр Абдулла Арипов прибыл в Самарканд и поручил прекратить строительство в европейской части города.