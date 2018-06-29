Назарбаев встретился с чемпионом мира по боксу Геннадием Головкиным

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с чемпионом мира по боксу среди профессионалов по версиям WBC, WBA (Super), IBO Геннадием Головкиным.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства отметил, что казахстанцы гордятся и восхищаются впечатляющими результатами спортсмена.

«Соотечественники очень внимательно следят за твоими боями. Ты достойно представляешь Казахстан, не забываешь о своей родине и везде о ней рассказываешь. Мы гордимся тобой. Тебя ожидает очень важный бой в сентябре. От имени всех казахстанцев желаю тебе успехов в этом деле», - сказал Н.Назарбаев.

По его словам, Г.Головкин популяризует спорт в Казахстане и повышает международный имидж страны.

«В своем весе ты непревзойденный, тебе присвоили звание самого нокаутирующего боксера, не имеющего ни одного поражения. Это большие достижения и хорошая пропаганда нашего спорта и Казахстана в целом. Мы по достоинству оцениваем твои усилия. Если будет возможность провести бой в Казахстане, мы будем способствовать и помогать этому», - отметил президент.

В свою очередь Г.Головкин поблагодарил его за личную поддержку, вклад и внимание, оказываемое развитию спорта в Казахстане, в том числе школы бокса.

«Со своей стороны, я приложу все силы для дальнейшего прославления страны на международных аренах. Если все сложится благополучно, мы планируем провести бой в Казахстане. Я считаю, что наш народ заслуживает такого большого зрелища. Я думаю, что всем будет интересно посмотреть столь значительное событие», - сказал боксер.

Г.Головкин подарил Назарбаеву свои чемпионские пояса по боксу среди профессионалов по версиям WBC, WBA (Super), IBO и IBF.

По завершении встречи президент наградил спортсмена орденом «Первый Президент Республики Казахстан – Лидер Нации Нурсултан Назарбаев».