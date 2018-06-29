Главы стран Евросоюза согласовал план по борьбе с нелегальными мигрантами

CA-NEWS (CA) - Главы стран Евросоюза по итогам 15-часовых переговоров на саммите в Брюсселе достигли соглашения по миграционному кризису. О том, что удалось договориться, сообщил глава Евросовета Дональд Туск в своем Twitter. Итоговый документ согласовали главы государств и правительств 28 стран.

Эту информацию подтвердил и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. «Сделка по миграции достигнута», - написал он в своем Twitter-аккаунте.

Его обсуждение длилось более 14 часов и на короткое время блокировалось Италией, принимающей на себя основной поток беженцев.

Италия настаивала на пересмотре так называемого дублинского соглашения, возлагающего ответственность за прием мигрантов на страну прибытия. Также в подготовленном Италией проекте предлагалось принудительно вводить квоты по приему мигрантов для стран ЕС. Отказ от их выполнения увязывался с сокращением целевого финансирования из бюджета ЕС.

В итоговом документе эти пожелания учтены не были. Дублинское соглашение признается незыблемым. Стороны договорились активизировать работу по пресечению деятельности контрабандистов из Ливии, в частности, за счет усиления ливийской береговой охраны, а также о поддержке Италии и других стран, на которые приходится основной поток нелегалов.

Как сообщает Reuters, подробности заключенного соглашения лидеры ЕС рассказали журналистам после завершения переговоров. Как рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон, споры о тексте нового соглашения продлились девять часов. «Спустя девять часов обсуждения соглашение было достигнуто. Сегодня выиграло сотрудничество между странами Европы... Европе придется жить под прессом миграции долгое время. Мы должны преуспеть в противостоянии этому вызову, оставаясь при этом приверженными нашим ценностям», - отметил он.

Как рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, итоговое соглашение подразумевает, что страны ЕС будут в добровольном порядке принимать мигрантов, обязательное распределение переселенцев между членами союза не предусмотрено. Премьер Италии Джузеппе Конти сообщил, что условия итогового документа позволяют странам ЕС создавать на своей территории центры по приему беженцев, в которых они будут содержаться до принятия решения о предоставлении им убежища.

Несмотря на то, что Италия настаивала на обязательном распределении мигрантов между всеми странами ЕС, Конти заявил, что удовлетворен итогами переговоров.

Ранее, из-за несогласия Рима с позицией других членов ЕС по миграционному кризису, Италия блокировала подписание итогового документа саммита.

Канцлер Германии Ангела Меркель позитивно оценила итоги переговоров, однако отметила, что полностью преодолеть все разногласия между участниками саммита не удалось. «Нам по-прежнему предстоит еще много работы по согласованию различных взглядов», - сказала она.

Подписавшие документ 28 лидеров стран ЕС признают проблему нелегальных мигрантов общим делом и констатируют, что с момента предыдущего миграционного кризиса в 2015 году поток беженцев сократился на 95%.