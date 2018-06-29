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  29 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Страны Балтии к 2025 году выйдут из российской энергосистемы

CA-NEWS (CA) - Лидеры прибалтийских стран и Польши в четверг подпишут долгожданное соглашение о присоединении своих электросетей к Евросоюзу к 2025 году, которое положит конец их энергозависимости от России, сообщает Reuters.

На протяжении почти десяти лет страны разрабатывали этот дорогостоящий, технически сложный и сопряженный с политическими трудностями проект отсоединения Эстонии, Латвии и Литвы от энергосистемы России на фоне усиливающегося беспокойства по поводу влияния Москвы в регионе.

Страны Балтии, которые с 2004 года являются членами ЕС и НАТО, считают нынешнюю ситуацию снабжения электроэнергией одной из основных угроз национальной безопасности.

Соглашение, с копией которого удалось ознакомиться Рейтер, будет подписано главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером на полях саммита ЕС в Брюсселе.

«Мы девять лет работали над этим соглашением», - сказала президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг в интервью радиостанции LRT.

«Это последнее препятствие на нашем пути, которое отделяет нас от настоящей энергетической независимости, - сказала она. Этот инструмент шантажа, который использовался (Россией) для подкупа наших политиков и вмешательства в нашу политическую жизнь, больше не будет существовать».

Согласно условиям сделки, электросети Прибалтики синхронизируют с энергосистемой Евросоюза через уже имеющуюся смычку LitPol Link между Литвой и Польшей, а также при помощи нового высоковольтного кабеля постоянного тока, который будет проходить по дну Балтийского моря, огибая территориальные воды Калининградской области.

Стоимость проекта, который, как ожидается, будет утвержден в августе, составит около 560 миллионов евро, сообщил дипломатический источник. «Я думаю, это историческое событие, которое поможет, наконец, решить вопрос энергетической независимости стран Балтии», - сказал Рейтер министр экономики Латвии Арвил Ашераденс.

По словам министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса, строительство подводного кабеля мощностью около 700 мегаватт может быть завершено к 2025 году.

Брюсселю еще предстоит обсудить с Москвой вопрос обеспечения подачи электроэнергии Калининграду, который сейчас синхронизирован с материковой Россией через Прибалтику.

Россия никогда не прекращала подачу электроэнергии странам Балтии и не выражала подобных угроз, однако Эстония, Латвия и Литва опасаются сбоя электроснабжения и говорят об отсутствии транспарентности в вопросе обслуживания российских электросетей.

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