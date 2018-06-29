РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Бизнесменам в Туркменистане частично разрешили конвертировать валюту

CA-NEWS (TM) - Бизнесменам, входящим в Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана разрешили конвертацию валюты, сообщает издание «Хроника Туркменистана». Предприниматели смогли перевести в доллары 3% от сумм, находящихся на их счетах.

По данным одного из источников, послабление сделано в связи с празднованием Дня Рождения президента Гурбангулы Бердымухамелова, который отмечается 29 июня.

Вместе с тем курс американского доллара к туркменскому манату продолжает оставаться нестабильным. Речь идет о нелегальном обмене валют, наличная конвертация в Туркменистане официально запрещена с 2016 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Туркменистане курс доллара на «чёрном рынке» стоит к 18-19 манатов.

Нынешний официальный курс национальной валюты Туркменистана зафиксированный на уровне 3.5 манатов к 1 доллару сохраняется неизменным с января 2015 года.

print
  • В национальном парке Таджикистана открылась холодильная камера для фруктов вместимостью 1 тыс. тонн
  • В Фергане началась охота на лжеремесленников, пользующихся налоговыми льготами
  • Bloomberg назвал богатейшие семьи мира
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×