Бизнесменам в Туркменистане частично разрешили конвертировать валюту

CA-NEWS (TM) - Бизнесменам, входящим в Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана разрешили конвертацию валюты, сообщает издание «Хроника Туркменистана». Предприниматели смогли перевести в доллары 3% от сумм, находящихся на их счетах.

По данным одного из источников, послабление сделано в связи с празднованием Дня Рождения президента Гурбангулы Бердымухамелова, который отмечается 29 июня.

Вместе с тем курс американского доллара к туркменскому манату продолжает оставаться нестабильным. Речь идет о нелегальном обмене валют, наличная конвертация в Туркменистане официально запрещена с 2016 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Туркменистане курс доллара на «чёрном рынке» стоит к 18-19 манатов.

Нынешний официальный курс национальной валюты Туркменистана зафиксированный на уровне 3.5 манатов к 1 доллару сохраняется неизменным с января 2015 года.