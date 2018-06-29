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  29 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде откроется Международный университет туризма

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 июня текущего года подписал постановление о создании в Самарканде Международного университета туризма «Шелковый путь». Документ опубликован в официальной прессе.

Вуз будет заниматься подготовкой кадров высшей квалификации в сфере туризма, а также переподготовкой и повышением квалификации специалистов. Образовательный процесс будет вестись в соответствии с национальными и международными образовательными стандартами, с применением «инновационных и научно-педагогических технологий, новейших достижений науки и техники».

Обучение в университете будет проводиться на узбекском, русском и английском языках. В 2018/2019 учебном году вуз примет 125 человек в бакалавриат, из 42 — по государственным грантам.

Абитуриентам, имеющим сертификаты TOEFL, IELTS, CEFR, SAT General, SAT Subject, предоставляется максимальный балл по соответствующим предметам. Они также будут освобождены от тестовых испытаний по этим предметам.

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