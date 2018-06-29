Госдеп США назвал Туркменистан одной из худших стран в рейтинге борьбы с торговлей людьми

CA-NEWS (TM) - Туркменистан в новом докладе США отнесен к жестким нарушителям минимальных стандартов законодательства о защите жертв торговли людьми. Госдепартамент США также причислил Беларусь и Россию к третьему, самому низкому уровню стран, действия правительств которых не соответствуют минимальным стандартам принятого в 2000-м году в американского Закона о защите жертв торговли людьми, и не предпринимают значительных усилий в этом направлении.

Ежегодный доклад о торговле людьми представили 28 июня в государственном департаменте в Вашингтоне госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США Иванка Трамп. Доклад охватывает ситуацию в 187 странах мира.

Страны в докладе разделены на группы в зависимости от того, как их правительства выполняют стандарты по ликвидации торговли людьми и принудительного труда. Россия, Беларусь, Иран и Туркменистан – в числе 22 худших в этом отношении стран (вместе с Мьянмой, Китаем, Северной Кореей, Сирией и Венесуэлой).

В третью группу (страны, которые стремятся соответствовать стандартам, но число жертв торговли людьми в них возрастает, либо они не могут предоставить доказательства своих усилий) вошли 43 страны, в том числе Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Ирак, Куба, Судан и другие.

Казахстан отнесен ко второй группе стран, куда причислены государства, не в полной мере соответствующие минимальным стандартам, но прилагающие значительные усилия для того, чтобы обеспечить соблюдение этих стандартов. В этой же группе находятся Афганистан, Албания, Армения, Азербайджан, Косово, Македония, Молдова, Пакистан, Румыния и Сербия.

В первой группе стран, соблюдающих необходимые стандарты, - 39 государств. В основном это страны Запада. В эту группу включена также Грузия – единственная из бывших советских республик.

В докладе за 2018 год основное внимание уделяется эффективным методам, с помощью которых местные сообщества могут активно бороться с торговлей людьми, а национальные правительства – поддерживать и расширять их права этих сообществ. Именно местные сообщества больше всего страдают от преступлений подобного рода и являются первой линией защиты. Привлекая и обучая представителей правоохранительных органов, религиозных лидеров, учителей, старейшин племен, руководителей предприятий и сообществ, мы все становимся более бдительными и учимся идентифицировать преступления подобного рода и предпринимать меры, констатировал Помпео.