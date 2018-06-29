Начиная с 2030 года, от последствий изменения климата ежегодно будут гибнуть 250 тыс. человек, - ВОЗ

CA-NEWS (CA) - Экстремальные погодные явления становятся все более частыми, а их последствия - более тяжелыми, включая гибель людей и огромный ущерб экономике. На встрече в Рейкьявике под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) министры и другие представители органов здравоохранения из восьми малых государств региона обсудили меры по защите населения от этой и других угроз, сообщается на сайте ООН.

Есть опасения, что в период с 2030 по 2050 гг. изменение климата будут приводить к смерти 250 тысяч человек в год, а связанный с ним прямой ущерб для здоровья уже к 2030 будет составлять 2-4 миллиарда долларов в год.

«Изменение климата угрожает жизни на нашей планете. Особой опасности при этом подвергаются малые страны. К счастью, благодаря свойственной им гибкости в вопросах стратегии эти страны могут принимать инновационные решения, которые часто становятся катализаторами перемен в масштабах всего мира. Мы возлагаем большие надежды на опыт малых стран в преодолении проблем, связанных с окружающей средой», – сказала директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

Она подчеркнула, что инициатива ВОЗ для малых стран направлена на защиту здоровья населения от рисков, связанных с окружающей средой и с изменением климата.

На совещании своим богатым многолетним опытом по защите здоровья и благополучия населения в условиях глобального потепления поделилась Исландия.