Госдеп США отнес Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан к странам где растет число жертв торговли людьми

CA-NEWS (KG) - Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан в новом докладе Госдепартамента США отнесены к группе стран, которые стремятся соответствовать американскому закону о защите жертв торговли людьми, но при этом число таких лиц в стране продолжает расти.

Ежегодный доклад о торговле людьми представили 28 июня в государственном департаменте в Вашингтоне госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США Иванка Трамп. Доклад охватывает ситуацию в 187 странах мира.

Страны в докладе разделены на группы в зависимости от того, как их правительства выполняют стандарты по ликвидации торговли людьми и принудительного труда. Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, а также Ирак, Куба, Судан и другие вошли в список 43 стран - третью группу, где численность жертв от торговли людьми продолжает расти несмотря на действия правительства (либо страна не может предоставить доказательства своих усилий).

Казахстан отнесен ко второй группе стран, куда причислены государства, не в полной мере соответствующие минимальным стандартам, но прилагающие значительные усилия для того, чтобы обеспечить соблюдение этих стандартов. В этой же группе находятся Афганистан, Албания, Армения, Азербайджан, Косово, Македония, Молдова, Пакистан, Румыния и Сербия.

В первой группе стран, соблюдающих необходимые стандарты, - 39 государств. В основном это страны Запада. В эту группу включена также Грузия - единственная из бывших советских республик.

В докладе за 2018 год основное внимание уделяется эффективным методам, с помощью которых местные сообщества могут активно бороться с торговлей людьми, а национальные правительства – поддерживать и расширять их права этих сообществ. Именно местные сообщества больше всего страдают от преступлений подобного рода и являются первой линией защиты. Привлекая и обучая представителей правоохранительных органов, религиозных лидеров, учителей, старейшин племен, руководителей предприятий и сообществ, мы все становимся более бдительными и учимся идентифицировать преступления подобного рода и предпринимать меры, констатировал Помпео. Американский закон о защите жертв торговли людьми был принят в 2000 году.