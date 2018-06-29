22-летняя девушка бросила своего ребенка на вокзале в Костанае и уехала в Астану

CA-NEWS (KZ) - В Астане задержана 22-летняя девушка, оставившая своего 1,5-годовалого ребенка на автовокзале в Костанае.

По данным пресс-служба Департамента внутренних дел Костанайской области, она оставила малыша еще 17 июня. Малыш для прохождения медицинского обследования был доставлен в приемный покой областной детской больницы, а позднее помещен в дом ребенка.

Полиция нашла мать мальчика уже в Астане. В отношении подозреваемой ведется досудебное расследование по статье 119 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Казахстана.