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  29 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане 14 тыс. выпускников провалили единое национальное тестирование

CA-NEWS (KZ) - 14 тыс. выпускников Казахстана не смогли набрать пороговый балл на едином национальном тестировании. Об этом 29 июня на пресс-конференции в Астане сообщил директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК Рамазан Алимкулов.

По его словам, пороговый балл преодолели 84 тыс. человек из 98 тыс. принявших участие в ЕНТ, 85% от общего числа.

«Общее количество заявлений составило 102 тыс. 447, 98 тыс. 698 выпускников по факту приняли участие в ЕНТ. На казахском языке изъявили желание сдавать ЕНТ свыше 77 тыс. человек, это 75% от общего числа. На русском языке сдали 25 тыс. учащихся. Желающих сдавать ЕНТ на английском языке было 46, но по факту сдали 28», – сказал глава центра.

Он отметил, что средний балл по республике составил 83 из 140 возможных. Результаты 9 человек были аннулированы.

«Новшеством ЕНТ с 2017 года является возможность пересдачи его в августе. Если со второй попытки выпускник не преодолевает пороговый уровень, он может условно зачислиться в высшее учебное заведение и по окончании первого семестра, в январе, попытать свои силы в третий раз. Но в случае пересдачи выпускник не имеет права претендовать на образовательный грант, он может обучаться только на платной основе», - отметил Р.Алимкулов.

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