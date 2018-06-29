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  29 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане сенаторы решили не ограничивать проведение свадеб

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте на XV пленарном заседании верхней палаты Олий Мажлиса сенаторы наконец приняли конкретное решение по проведению свадеб и семейных торжеств, передает издание "Народное слово".

Исходя из национальных обычаев народа, специфики регионов, сенаторы пришли к выводу о том, что нецелесообразно устанавливать строгие нормы относительно проведения свадебных, юбилейных торжеств, семейных поминальных обрядов и мероприятий, посвященных памяти усопших.

Налаживание компактного проведения свадебных, семейных мероприятий может быть достигнуто не благодаря определенному нормативному акту, а путем использования возможностей широкой пропаганды среди населения, личного примера и образцовых мероприятий, о чем свидетельствует воля народа.

По мнению сенаторов, широкая общественность и каждый должен осознать, что семейные мероприятия проводятся на основе национальных традиций, экономно, без излишней помпезности.

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