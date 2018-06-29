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  29 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев посетил Ташкентскую фабрику игрушек

CA-NEWS (UZ) - Глава Узбекистана Щавкат Мирзиёев посетил Ташкентскую фабрику игрушек и ознакомился с новыми проектами, сообщила пресс-служба президента.

В прошлом году в ходе посещения Алмазарского района столицы глава государства поручил реализовать новые проекты на базе Ташкентской фабрики игрушек.

На фабрике совместно с инвесторами-инициаторами в настоящее время реализуются 5 проектов. Предприятия «Toys City», «O'yinchoqlar Fabrikasi», «Funny Kids World», «National Products» и «United Nation company» и другие будут производить одежду, различные предметы для детей и игрушки. В общей сложности будет создано более 920 рабочих мест.

Уже введено в строй предприятие «Toys City», которое изготавливает около 70 видов продукции, отметили в пресс-службе.

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