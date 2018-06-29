Глава турецкой компании рассказал президенту Туркменистана о ходе строительства завода по производству бензина

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя правления турецкой компании «Rönesans Holding» Эрмана Ылыджака, сообщает в пятницу, 29 июня пресс-служба туркменского лидера.

Руководитель «Rönesans Holding» подтвердил высокую заинтересованность представляемой им компании в продолжении продуктивного партнёрства.

Глава государства отметил, что развитие инновационной экономики определено неотъемлемым условием повышения конкурентоспособности отечественных отраслей, реализации государственных программ на основе мировых достижений и передовых технологических разработок. В этой связи туркменский лидер подчеркнул, что страна всегда открыта для взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнёрами, в том числе с турецкими компаниями, участвующими в реализации важнейших национальных проектов.

В ходе встречи руководитель турецкой компании проинформировал о реализации доверенных компании проектов и выполнении ранее данных поручений. В частности, сообщалось о ходе работ по сооружению на территории Ахалского велаята завода по производству автомобильного бензина из природного газа. Как отмечалось, мощность данного высокотехнологичного предприятия рассчитана на производство 600 тысяч тонн экологически чистого бензина. Строительство планируется завершить в течение текущего года.

Бердымухамедов подчеркнул, что успешная реализация этого масштабного проекта станет очередным шагом в наращивании мощностей отечественной нефтегазовой промышленности.