РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава турецкой компании рассказал президенту Туркменистана о ходе строительства завода по производству бензина

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя правления турецкой компании «Rönesans Holding» Эрмана Ылыджака, сообщает в пятницу, 29 июня пресс-служба туркменского лидера.

Руководитель «Rönesans Holding» подтвердил высокую заинтересованность представляемой им компании в продолжении продуктивного партнёрства.

Глава государства отметил, что развитие инновационной экономики определено неотъемлемым условием повышения конкурентоспособности отечественных отраслей, реализации государственных программ на основе мировых достижений и передовых технологических разработок. В этой связи туркменский лидер подчеркнул, что страна всегда открыта для взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнёрами, в том числе с турецкими компаниями, участвующими в реализации важнейших национальных проектов.

В ходе встречи руководитель турецкой компании проинформировал о реализации доверенных компании проектов и выполнении ранее данных поручений. В частности, сообщалось о ходе работ по сооружению на территории Ахалского велаята завода по производству автомобильного бензина из природного газа. Как отмечалось, мощность данного высокотехнологичного предприятия рассчитана на производство 600 тысяч тонн экологически чистого бензина. Строительство планируется завершить в течение текущего года.

Бердымухамедов подчеркнул, что успешная реализация этого масштабного проекта станет очередным шагом в наращивании мощностей отечественной нефтегазовой промышленности.

print
  • Центральный банк Узбекистана объявил о введении в обращение новых монет
  • В Улан-Баторе проходит международная конференция «Цели устойчивого развития: Гендер и развитие»
  • Чему учат детей в возрасте 10 лет в секретной школе основателя SpaceX и Tesla Илона Маска?
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×