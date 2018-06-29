Монголия прилагает усилия соответствовать закону о ликвидации торговли людьми, - доклад Госдепартамента США

CA-NEWS (MNG) - Монголия в новом докладе Госдепартамента США отнесена к группе стран, которые стремятся соответствовать американскому закону о защите жертв торговли людьми, но при этом число таких лиц в стране продолжает расти.

Ежегодный доклад о торговле людьми представили 28 июня в государственном департаменте в Вашингтоне госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США Иванка Трамп. Доклад охватывает ситуацию в 187 странах мира.

Страны в докладе разделены на несколько групп в зависимости от того, как их правительства выполняют стандарты по ликвидации торговли людьми и принудительного труда. Монголия, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, а также Ирак, Куба, Судан и другие вошли в список 43 стран — третью группу, где численность жертв от торговли людьми продолжает расти несмотря на действия правительства (либо страна не может предоставить доказательства своих усилий).

«Монголии рекомендуется усилить работу правоохранительных органов и наказывать лиц, обвиняемых в торговле людьми»,- говорится в докладе.

Казахстан отнесен ко второй группе стран, куда причислены государства, не в полной мере соответствующие минимальным стандартам, но прилагающие значительные усилия для того, чтобы обеспечить соблюдение этих стандартов. В этой же группе находятся Афганистан, Албания, Армения, Азербайджан, Косово, Македония, Молдова, Пакистан, Румыния и Сербия.

В первой группе стран, соблюдающих необходимые стандарты, - 39 государств. В основном это страны Запада. В эту группу включена также Грузия – единственная из бывших советских республик.

В докладе за 2018 год основное внимание уделяется эффективным методам, с помощью которых местные сообщества могут активно бороться с торговлей людьми, а национальные правительства – поддерживать и расширять их права этих сообществ. Именно местные сообщества больше всего страдают от преступлений подобного рода и являются первой линией защиты. Привлекая и обучая представителей правоохранительных органов, религиозных лидеров, учителей, старейшин племен, руководителей предприятий и сообществ, мы все становимся более бдительными и учимся идентифицировать преступления подобного рода и предпринимать меры, констатировал Помпео. Американский закон о защите жертв торговли людьми был принят в 2000 году.