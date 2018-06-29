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  29 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В первом полугодии в Монголии добыто более 3,196 млн баррелей сырой нефти

CA-NEWS (MNG) - По состоянию на 20 июня 2018 года, объем сырой нефти, добытой в Монголии составляет 3,196,705 баррелей или 433,311 тонн нефти, передает Montsame со ссылкой на министерство горнорудной и тяжелой промышленности Монголии.

За этот период в Китай было экспортировано 3,127,791 баррелей или 424,631 тонн сырой нефти. По данным Министерства горнорудной и тяжелой промышленности, план добычи минеральных ресурсов выполнен на 39,4%, а план по экспорту – на 38,6%.

В текущем году страна планирует добыть 8,1 млн. баррелей сырой нефти.

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