Фото юной охотницы из Монголии было признано лучшим в конкурсе National Geographic

CA-NEWS (MNG) - Тревел-фотограф из Швейцарии Алессандра Мениконзи запечатлела, как девушка по имени Дамел согревалась горячим чаем в морозные дни в Западной Монголии. Этот снимок был признан лучшим в номинации «Люди» в конкурсе National Geographic под названием Travel Photographer of the Year.

Алессандра Мениконзи сняла эту фотографию во время своего путешествия по Западной Монголии. Она была заинтересована в ознакомлении с культурой казахского народа и традицией орлиной охоты в аймаке Баян-Улгий.

