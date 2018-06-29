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  29 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Фото юной охотницы из Монголии было признано лучшим в конкурсе National Geographic

CA-NEWS (MNG) - Тревел-фотограф из Швейцарии Алессандра Мениконзи запечатлела, как девушка по имени Дамел согревалась горячим чаем в морозные дни в Западной Монголии. Этот снимок был признан лучшим в номинации «Люди» в конкурсе National Geographic под названием Travel Photographer of the Year.

Алессандра Мениконзи сняла эту фотографию во время своего путешествия по Западной Монголии. Она была заинтересована в ознакомлении с культурой казахского народа и традицией орлиной охоты в аймаке Баян-Улгий.

«Главная мысль данной фотографии заключается в том, что для казахов чай воспринимается не просто как напиток, а как выражение культуры нации и их сердечного гостеприимства. Из-за резкого континентального климата, зима в Монголии очень холодная, поэтому многие охотники изготавливают одежду из шкур животных, добытых на охоте», - поделилась Алессандра.

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