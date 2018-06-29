Депутаты Таджикистана ушли в отпуск, назвав свою работу плодотворной

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 29 июня состоялось заключительное, перед уходом в отпуск, заседание четвертой сессии нижней палаты парламента Таджикистана, передает Авеста.

Итоги девятимесячной деятельности депутатов подвел председатель парламента Шукурджон Зухуров, отметивший, что парламенту удалось проделать много полезной работы для государства и избирателей.

По данным спикера за 9 месяцев проведено 42 заседания парламентского совета и 26 заседаний нижней палаты парламента, в ходе которых рассмотрено 162 нормативно-правовых акта, и множество международных соглашений.

Депутаты будут отдыхать до 15 августа, а уже с 16 августа и по 30 сентября, они будут работать в профильных комитетах и комиссиях парламента.

Пятая сессия нижней палаты парламента республики пятого созыва начнет свою работу в начале октября.