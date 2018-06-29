Казахстанцы сдали в утиль около 69 тыс. машин и получили компенсации на $24 млн

CA-NEWS (KZ) - Программой утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств в обмен на скидочные сертификаты для приобретения новой машины отечественного производства воспользовались свыше 10 тыс. казахстанцев.

Как сообщает Ассоциация казахстанского автобизнеса, в утиль было принято 14632 транспортных средств: легковые автомобили – 14 107 единиц, 343 грузовика с максимальной массой не более 3,5 тонн, еще около 200 - автобусы, пассажирские и грузовые газели. 13455 сертификатов были использованы владельцами на покупку 7359 автомобилей отечественного производства.

В рамках действия программы, предусматривающей выплату денежной компенсации за сдачу старого автомобиля (150 тысяч тенге либо 48 тысяч тенге), с 21 ноября 2016 года по 26 июня 2018 года оператором принял 54249 транспортных средств. Общий размер выплат населению составил 8,139 млрд тенге ($24 млн).

Всего на сегодняшний день пунктами сбора в рамках двух программ принято на утилизацию 68881 вышедших из эксплуатации транспортных средств.

Средний возраст принятых автомобилей – 25-30 лет. Имеются в наличие раритетные модели, такие как «Москвич -400» 1946 года выпуска, наиболее «свежей» стал автомобиль марки Lada «Granta» 2014 года выпуска.