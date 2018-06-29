Президент Таджикистана призвал родителей принять меры по возвращению детей с боевых действий

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с активом Согдийской области 29 июня в городе Худжанде, призвал активизировать борьбу с преступностью, в том числе с такими явлениями, как терроризм и экстремизм, сообщает пресс-служба главы государства.

«К сегодняшнему дню на родину из 715 лиц, которые обучались в незаконных религиозных учреждениях за рубежом, возвращены 687 человек, 81 жителей области все еще находятся за рубежом», – констатировал президент.

Глава государства призвал правоохранительные органы, глав городов и районов области, сельских джамоатов, родителей и активистов, принять меры по возвращению граждан, незаконно обучающихся за рубежом, или участвующих в боевых действиях на территории других государств.

«В этом случае необходимо широко использовать те пункты законодательства, которые освобождают от уголовной ответственности лиц, которые добровольно отказались от участия в боевых действиях на территории других государств и вернулись на родину», – подчеркнул президент.

В своем выступлении президент назвал важным проведение разъяснительных работ, особенно в молодежной среде, чтобы не допускать вовлечение молодых людей в различные террористические и экстремистские организации.

«За год и пять месяцев на территории области раскрыто около 8,7 тыс. преступлений, в том числе 500 преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом, что намного больше предыдущих годов», – заявил Эмомали Рахмон.

«По итогам проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории области к уголовной ответственности привлечены 275 членов партий и организаций террористической и экстремистской направленности, в розыске за терроризм и экстремизм находятся 715 человек», – подчеркнул глава государства.