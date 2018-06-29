Во время майского селя в Туркменистане погибли люди

CA-NEWS (TM) - Во время майского селя недалеко от Ашхабада погибли люди, сообщают источники туркменской службы радио «Азатлык».

По словам одного из источников, беседовавшего на условиях анонимности, известно о пострадавших, по крайней мере, в одном из горных сел, расположенных в 120 километрах от столицы Туркменистана.

«Во время майского селя в Нохуре многие пострадали и были жертвы. Размыло дорогу в верхний Нохур и он был отрезан», - сообщает источник, отмечая, что местное население было вынуждено справляться с последствиями природного бедствия самостоятельно, в том числе на собственные средства восстанавливать дорогу, связывающую населенный пункт с внешним миром. О том, что пострадавшему от селя селу и его жителям государство не оказало помощи сообщили и другие источники.

Сход сели произошел в горах и пригороде Ашхабада накануне проливных дождей, обрушившихся на столицу Туркменистана 16 мая. В конце мая сообщалось о сходе сели и Марыйской области Туркменистана, затопивший несколько сел. Наибольший урон от селевых потоков был нанесен селам Тахтабазарского этрапа, селу Марчак, а также животноводческому совхозу Чеменебит в этрапе Серхетабад. Паводком в село Марчак течением принесло тела нескольких жителей Афганистана.

Вместе с тем последствия сошедшей в горах сели, наблюдались и в самой столице, где в течение последующих недель властями были организованы массовые работы по ликвидации последствий природных явлений. В частности, на улицах Ашхабада скопилась глина с предгорий, которую счищали и собирали повсеместно с дорожных покрытий. Ливнем также затопило весь центр Ашхабада.