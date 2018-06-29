Опасности прямого вооруженного вторжения с Афганистана нет, - погранвойска Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан внимательно отслеживает активизацию неподконтрольных Кабулу вооруженных групп непосредственно у своих границ и принимает ряд превентивных мер по укреплению приграничных участков. Об этом «Азия-Плюс» заявил пресс-секретарь пограничных войск госкомитета национальной безопасности республики, майор Мухаммад Улугходжаев и при этом отметил, что опасности прямого вооруженного вторжения в Таджикистан нет.

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию вблизи своих границ с Афганистаном, особенно на тех направлениях, где отмечено скопление вооруженных лиц, входящих в различные экстремистские и террористические сообщества, такие, к примеру, как «Талибан», «Исламское государство»,- подчеркнул майор Улугходжаев.

По его словам, сегодня нет необходимости перебрасывать из центра на границу с Афганистаном дополнительные войска, вооружение и технику.

«Имеющихся на границе сил и средств достаточно для отражения попыток незаконного прорыва госграницы Таджикистана», - отметил он.