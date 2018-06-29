РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Опасности прямого вооруженного вторжения с Афганистана нет, - погранвойска Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан внимательно отслеживает активизацию неподконтрольных Кабулу вооруженных групп непосредственно у своих границ и принимает ряд превентивных мер по укреплению приграничных участков. Об этом «Азия-Плюс» заявил пресс-секретарь пограничных войск госкомитета национальной безопасности республики, майор Мухаммад Улугходжаев и при этом отметил, что опасности прямого вооруженного вторжения в Таджикистан нет.

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию вблизи своих границ с Афганистаном, особенно на тех направлениях, где отмечено скопление вооруженных лиц, входящих в различные экстремистские и террористические сообщества, такие, к примеру, как «Талибан», «Исламское государство»,- подчеркнул майор Улугходжаев.

По его словам, сегодня нет необходимости перебрасывать из центра на границу с Афганистаном дополнительные войска, вооружение и технику.

«Имеющихся на границе сил и средств достаточно для отражения попыток незаконного прорыва госграницы Таджикистана», - отметил он.

print
  • Bloomberg назвал богатейшие семьи мира
  • В Алматы горят склады, для тушения пожара поднят вертолет
  • Туркменские студенты, приехавшие в страну на каникулы, рассказали о вызовах на «профилактические беседы» в МНБ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×