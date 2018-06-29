Ученые Казахстана смогут ставить эксперименты на установках организации, построившей большой адронный коллайдер

CA-NEWS (KZ) - Казахстан и Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК, документ подписан для обеспечения участия ученых, инженеров, студентов и технических специалистов из Казахстана в научно-исследовательских проектах CERN на долгосрочной основе. Сотрудничество позволит объединить теорию и эксперимент, и тем самым повысить качество проводимых фундаментальных и прикладных исследований.

Отмечается, что годовые взносы стран-участников CERN составляют около $1,2 млрд. Фиксированный ежегодный членский взнос государства-члена составляет порядка $13-14 млн. На сегодняшний день крупными донорами являются Германия (свыше 200 млн евро), Франция, Великобритания и Италия (свыше 100 млн). Fссоциированные члены - платят уменьшенный взнос - $1,4 млн. Казахстан, в свою очередь, не оплачивая взнос, получит возможность участвовать в проведении исследований на различных установках CERN.

После подписания соглашения молодые ученые и специалисты Казахстана получат возможность проходить стажировку на действующих установках и участвовать в совместных экспериментах, проводимых на установках организации, крупнейшим проектом которой считается большой адронный коллайдер.