В Таджикистане свекровь получила пять лет колонии за то что довела до самоубийства свою невестку

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане 63-летняя жительница района Сангвор З.Д. получила пять с половиной лет колонии за доведение до самоубийства своей невестки Фаризы Худжаназар.

Власти решили устроить показательный суд - вердикт райсуда был объявлен 29 июня на открытой местности в присутствии местных жителей.

Свекровь, которая находилась на свободе под подпиской о невыезде, была взята под стражу.

Как сообщили Радио Озоди присутствующие при объявлении приговора, свекровь Фаризы в своем последнем слове заявила, что считает себя виновной и готова понести наказание. Но услышав приговор, она потеряла сознание.

Как сообщили в суде, приговор может быть обжалован в вышестоящей инстанции в течение 10 дней.

Напомним, несколько дней назад Худжаназар Алиев, отец совершившей самоубийство Фаризы Худжаназар, простил обвиняемую в гибели дочери ее свекровь.

Тело Фаризы Худжаназар, которая находилась на третьем месяце беременности, было обнаружено вечером 11 февраля в доме мужа. Молодая женщина была похоронена 12 февраля без проведения судмедэкспертизы. Через несколько дней, 16 февраля, по требованию ее отца, могила была вскрыта и проведена эксгумация трупа.

Фариза Худжаназарова, жительница села Лайрон района Сангвор, два года назад вышла замуж за жителя села Миёнаду Хикматулло Джурабекова. У вдовца остался годовалый сын.

Впервые в Таджикистана судом вынесен столь суровый приговор свекрови за доведение до самоубийства своей невестки.