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  29 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Делегация Монголии на 42-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

CA-NEWS (MNG) - Монгольская делегация во главе с госсекретарем министерства окружающей среды и туризма Ц. Цэнгэлом принимает участие в 42-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей с 25 по 30 июня в Манаме, Бахрейн, передает Montsame.

Участники очередной сессии обсуждают вопросы, касающиеся охраны мирового культурного и природного наследия. В рамках вопроса сохранения озера Байкала, внесенного в список всемирного наследия, госсекретарь Ц.Цэнгэл выступил с речью, в которой сообщил о подготовительной работе по проведению совместно с Всемирным банком экологической экспертизы региона для определения воздействия водных объектов, проектируемых к строительству в бассейне реки Сэлэнгэ в Монголии, а также о мерах, принимаемых Монголией для реализации решений, принятых по этому вопросу на предыдущей сессии.

В связи с решением, принятым в отношении Монголии на очередной сессии комитета всемирного наследия, делегаты встретились с представителями государств-членов комитета, международного союза охраны природы и секретариата комитета всемирного наследия, чтобы обменяться мнениями и предоставить исчерпывающую информацию о мерах, принимаемых правительством Монголии.

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