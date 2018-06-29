Казахстанский миллиардер Александр Машкевич был приглашен на закрытые мероприятия в рамках инаугурации Трампа. Эти данные изучает спецпрокурор США, - ABC News

CA-NEWS (KZ) - Специальный прокурор США Роберт Мюллер и его команда, изучающие данные о возможном вмешательстве России в президентские выборы США, выясняют, как связанные с Россией миллиардеры попали на прошедшие в январе 2017 года мероприятия в честь инаугурации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на списки гостей Трампа и на три информированных источника.

По данным ABC News, среди этих мероприятий - званые обеды, состоявшиеся в Вашингтоне за день до того, как Трамп вступил в должность. Участниками одного из таких обедов были около 500 человек, среди которых указаны советники предвыборного штаба и иностранные послы, в том числе Сергей Кисляк, занимавший тогда пост посла России в США. Стоимость участия в ужине составляла $1 млн.

Председатель совета менеджеров «Eurasian Natural Resources Corporation», одной из крупнейших в мире горнодобывающей и металлургической компаний, базирующейся в Лондоне Александр Машкевич. По данным телеканала, полетные записи показывают, что его частный самолет прилетел в Вашингтон 19 января 2017 года и вылетел обратно через два дня.

Телекомпания, ссылаясь на список гостей мероприятий, который есть в ее распоряжении, утверждает, что на этом обеде также присутствовали владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, его двоюродный брат, глава Columbus Nova Эндрю Интратер, владелец компании Warner Music Леонард Блаватник.

«Вексельберг был на всех церемониях и приемах в честь инаугурации Трампа. Билет на все мероприятия подарил ему его американский родственник и бизнес-партнер», — заявил РБК представитель бизнесмена Андрей Шторх. «Вексельберг был знаком со всеми президентами США за последние 15 лет и не отказался от возможности прийти и на прием в новому президенту», - добавил Шторх.

Эти бизнесмены получили «беспрецедентный доступ» в ближайшее окружение Трампа. Их приглашали на мероприятия, куда обычно зовут спонсоров избирательных кампаний и близких политических союзников, отмечает телекомпания.