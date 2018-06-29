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  29 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан и Узбекистан обсудили вопросы региональной безопасности

CA-NEWS (KZ) - В Ташкенте состоялись расширенные консультации между аппаратами Советов безопасности Казахстана и Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества, обсудили текущее состояние и перспективы развития обстановки в Центральной Азии с учетом ситуации в Афганистане, дальнейшую активизацию и расширение взаимодействия в военно-технической и военной сфере.

Также на повестку были вынесены вопросы сотрудничества в сфере противодействия незаконной миграции, таможенного контроля, совершенствования безопасности в гражданской авиации.

Кроме того, стороны рассмотрели предварительные итоги исполнения пунктов дорожной карты по реконструкции и модернизации пунктов пропуска, автомобильных дорог и обустройству прилегающей территории на казахстанско-узбекской государственной границе.

Заседание прошло под председательством секретаря Совбеза РК Нурлана Ермекбаева и Совбеза РУз Виктора Махмудова.

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