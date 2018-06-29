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  29 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В правительстве Казахстана новое министерство

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев переименовал Министерство по делам религий и гражданского общества в Министерство общественного развития РК.

Согласно указу, опубликованному на сайте Акорды, министерству переданы функции и полномочия Министерства культуры и спорта по реализации государственной политики в сфере общественного согласия.

Правительству поручено обеспечить перераспределение штатной численности государственных органов и принять меры по реализации указа.

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