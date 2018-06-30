Казахстан ратифицировал соглашение о строительстве с КНР плотины на реке Хоргос

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с КНР о строительстве селезадерживающей плотины «Чукурбулак» (Алмалы) на реке Хоргос. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Плотина необходима для обеспечения Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», поскольку он расположен в опасной зоне. Сметная стоимость проекта — 11,7 млрд тенге. Строительство плотины завершат в 2020 году.

По условиям соглашения стороны построят плотину на расстоянии 5 км выше по течению от казахстанско-китайского совместного объединенного гидроузла «Достык» ("Дружба").

Плотина будет являться собственностью Казахстана и Китая в равных долях. Финансирование строительства осуществляется сторонами солидарно, по 50 проц от общей стоимости проекта.