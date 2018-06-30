В Узбекистане меняется система налогообложения

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев указом от 29 июня утвердил Концепцию совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан.

Документ нацелен на снижение налогового бремени, упрощение системы налогообложения и совершенствование налогового администрирования и разработана с учетом рекомендаций Международного валютного фонда, Всемирного банка и международных экспертов.

С 1 января 2019 года снижается налоговая нагрузка на фонд оплаты труда путем введения единой ставки налога на доходы физических лиц в размере 12% для всех граждан, из них 0,1% направляется на индивидуальные накопительные пенсионные счета. При этом сохраняется действующий порядок освобождения от налогообложения доходов отдельных категорий граждан в размере 4 минимальных размеров заработной платы; отмены страховых взносов граждан во внебюджетный Пенсионный фонд, удерживаемых из доходов граждан в виде оплаты труда;

установления, в целях обеспечения устойчивости пенсионной системы, единого социального платежа в размере 25% для бюджетных организаций и государственных предприятий, юридических лиц с долей государства в уставном фонде (капитале) в размере 50% и более, юридических лиц в уставном фонде (капитале) которых 50% и более принадлежит юридическому лицу с долей государства 50% и более, и их структурным подразделениям, а также снижения ставки данного платежа с 15% до 12% для остальных юридических лиц;

Кроме того совершенствуется налогообложение плательщиков общеустановленных и упрощенных налогов с оптимизацией налогов с оборота, снижается ставка налога на прибыль юридических лиц с 14% до 12%, для коммерческих банков — с 22% до 20%, а также увеличение для юридических лиц, оказывающих услуги мобильной связи (сотовых компаний) с 14% до 20% с отменой для них порядка исчисления налога на сверхприбыль в зависимости от уровня рентабельности; снижается ставка налога на прибыль, взимаемого у источника выплаты, по доходам в виде дивидендов и процентов с 10% до 5%.

Снижается ставка налога на имущество юридических лиц с 5% до 2% с сохранением порядка исчисления налога по повышенным ставкам для юридических лиц, неэффективно использующих здания и сооружения, в том числе по ранее приватизированным объектам.

Проект Налогового кодекса в новой редакции должен быть разработан до 1 декабря.