Шахрисабз сохранил свое место в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

CA-NEWS (UZ) - Делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Азизом Абдухакимовым приняла участие в работе 42-ой сессии Комитета Всемирного наследия ООН в городе Манама (Бахрейн). На повестке дня стоял вопрос исключения Исторического центра Шахрисабза из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Глава делегации Узбекистана в своём выступлении отметил, что осуществлённая работа в Историческом центре Шахрисабза имела своей целью улучшение уровня жизни местного населения. Также члены Комитета ознакомились с принятым решением Правительства Республики Узбекистан "Об охране объектов Всемирного наследия в Узбекистане", где указана "Дорожная карта" с указанием сроков выполнения рекомендаций Комитета Всемирного наследия.

В ходе бурного обсуждения члены Комитета обратились с рядом вопросов к главе узбекской делегации. Активные дебаты между членами КВН привели к созданию рабочей группы по выработке альтернативного проекта решения Комитета Всемирного наследия, предусматривающего сохранение Исторического центра Шахрисабза в Списке наследия ЮНЕСКО.