За сутки в Таджикистане утонули пять человек, в том числе трое детей

CA-NEWS (TJ) - Пять человек, в том числе трое несовершеннолетних утонули за последние сутки в реках и водоемах Таджикистана.



Как сообщила «Авеста» начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана Умеда Юсуфи, за прошедшие сутки в результате не соблюдения правил безопасности в водоемах страны утонули 5 человек, трое из которых – дети, самому старшему, едва исполнилось 16 лет.

По словам представителя КЧС, для проведения поисково-спасательных мероприятий были задействованы спасатели Комитета. Все тела извлечены и переданы соответствующим органам.

Причина гибели детей – купание в необорудованных местах, не умение плавать и беспечность родителей, которые оставляют детей у водоёмов без присмотра.

КЧС в очередной раз напоминает, что на воде необходимо быть предельно внимательным и осторожным, ни в коем случае не оставлять детей без присмотра, а также не совмещать отдых на водоемах с употреблением спиртных напитков.

«В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в КЧС по телефону «112», или 223 13-11», – сообщила Умеда Юсуфи, пресс-секретарь КЧС.