Туркменистан примет участие в Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию

CA-NEWS (TM) - Туркменистан готовится к участию в Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС), проведение которого планируется в июле нынешнего года в Нью-Йорке.

Политический форум объединит 193 государства-члены ООН, а также более 50 международных организаций. В данной связи предлагается направить для участия в его работе правительственную делегацию страны, сообщает информационный портал Туркменистана.

Политическому форуму под эгидой ЭКОСОС отводится роль основного многостороннего механизма в системе ООН по мониторингу выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

В нынешнем году в ходе встречи высокого уровня будут рассмотрены вопросы обеспечения населения водными ресурсами и рационального водопользования, доступа к надёжным, стабильным и современным источникам энергии, а также экологическая проблематика, в том числе борьба с опустыниванием, сохранение биоразнообразия .

Кроме того, в рамках форума 18 июля предусматривается организовать презентацию проекта газопровода ТАПИ и соответствующую выставку. Планируется также участие делегаций Центральноазиатских стран в мероприятии, посвящённом теме укрепления стабильности посредством достижения ЦУР, и в данном контексте – новым направлениям сотрудничества с Центральной Азией.