ООН поддержала инициативу Туркменистана по культурному наследию Великого Шелкового пути

CA-NEWS (TM) - Совет по правам человека (СПЧ) ООН 25 июня в ходе 38-й сессии в Женеве единогласно принял Совместное заявление «О поощрении защиты культурного наследия вдоль Великого Шёлкового пути», инициированное Туркменистаном. Соавторами документа наряду с Туркменистаном выступили 23 государства. Об этом Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова проинформировал вице-премьер, глава МИД Рашид Мередов 28 июня на совместном заседании Кабинета министров и Государственного совета безопасности страны, сообщает «Туркменистан сегодня».

Туркменский лидер подчеркнул историческую значимость этого события. Партнёрство на принципах взаимопонимания и доверия, уважение многообразия культур Туркменистан считает одними из ключевых факторов поддержания мира и безопасности на международном уровне, укрепления дружественных отношений между странами и народами, отметил глава государства.

— Охрана культурного наследия вдоль Великого Шёлкового пути содействует обеспечению права и возможностей каждого на участие в культурной жизни и на доступ к культурному наследию. Туркменистан в течение многих лет сотрудничает с Организацией Объединённых Наций и её структурными подразделениями. ООН поддерживает инициативы нашей страны, связанные с обеспечением мира и безопасности, достижением устойчивого развития в региональном и глобальном масштабе, и мы высоко ценим это, — подчеркнул Бердымухамедов.

Президент страны также выразил признательность всем государствам и Сообществу Наций, выступившим за принятие вышеназванного документа, инициированного Туркменистаном.