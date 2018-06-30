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  30 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казани главе Туркменистана презентуют проекты возрождения древних городов

CA-NEWS (TM) - В Казань 6 июля прибудет президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, пишет «Татар-информ» со ссылкой на источники в правительстве республики.

В аэропорту его встретит глава Татарстана Рустам Минниханов. Затем в программе запланирована встреча в Казанском Кремле.

После этого государственный советник РТ Минтимер Шаймиев продемонстрирует президенту Туркменистана проекты возрождения древнего города Болгар и острова-града Свияжск. Кроме того, они обсудят проект создания Болгарской исламской академии.

Вечер в честь приезда гостя организуют торжественный прием в резиденции главы Татарстана.

В сентябре прошлого года Минниханов во время визита в Ашхабад наградил Бердымухамедова орденом "Дуслык". Его получают люди, которые вносят особый вклад в развитие дружественных отношений между народами, отметил тогда Минниханов.

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