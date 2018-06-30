Изменились правила выдачи виз в Казахстан

CA-NEWS (KZ) - Изменены правила оформления приглашения и выдачи виз в Казахстан, сообщили в пресс-службе МВД РК.

Согласно совместному приказу двух министерств - МВД и МИД, с 1 июля официально вступают в силу изменения в правила оформления приглашения и выдачи виз.

Срок подачи приглашений иностранцев на въезд в РК сокращен до пяти рабочих дней (до предполагаемой даты приезда). Раньше этот срок составлял 14 дней.

Также нужно указать два пункта - маршрут передвижения гражданина другой страны, а также адрес его проживания с указанием КАТО.

Если у иностранца имеется виза, то регистрация в органах миграция не нужна - место проживания и маршрут уже указаны в приглашении.

Также изменения в сроках коснулись подачи документов для продления действующей визы - не ранее, чем за 30 рабочих дней и не позднее, чем за 5 рабочих дней до окончания срока визы.